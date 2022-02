Hanno presentato richiesta di rito abbreviato due imputati del processo per l'inchiesta Guscio condotta dalla Guardia di Finanza e che ieri è approdata in Tribunale davanti al giudice Giorgia Castriota. A presentare la richiesta di un rito alternativo Roberto Manenti, difeso dagli avvocati Enrico Quintavalle e Silvia Buonomo, dopo che la stessa strada processuale era stata richiesta da Luigi Buttafoco assistito dagli avvocati Francesca Roccato e Claudio De Felice. In aula ha presentato delle memorie difensive l'avvocato Luca Pietrosanti, anche lui imputato, assistito dall'avvocato Renato Archidiacono. Alla fine il giudice ha disposto il rinvio al 4 maggio. Sempre per quella data il giudice si pronuncerà sulla richiesta di rinvio a giudizio per gli altri imputati tra imprenditori e professionisti che sono ritenuti i presunti responsabili a vario titolo dei reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente fino al trasferimento fraudolento di valori. Nei confronti di Buttafoco in fase di indagini preliminari, i giudici del Tribunale del Riesame avevano definito «insussistenti» i gravi elementi di colpevolezza. Sempre nel corso dell'inchiesta era stato accolto il ricorso presentato da Aldo Manenti, nei cui confronti era stata annullata l'ordinanza firmata dal gip Giuseppe Cario ed era arrivata la cessazione della sospensione. Infine sempre a Roma era stato accolto il ricorso di Roberto e Simone Manenti ed era stata ridotta la sospensione per il commercialista che ieri era presente in aula. Il cuore dell'inchiesta gravita attorno al fallimento di una società, la Quadrifoglio (la sentenza era stata emessa dal Tribunale di Latina il 21 dicembre del 2016) e i pm Claudio De Lazzaro e Giuseppe Bontempo avevano accertato delle anomalie riguardanti la procedura fallimentare della società «Il Quadrifoglio», proprietaria dell'hotel Il Guscio di Terracina. Secondo quanto ipotizzato, l'imprenditore Giovanni Amuro ha acquistato la struttura al prezzo di un milione e mezzo di euro da un gruppo di professionisti che a sua volta aveva comprato le quote della società Circe dalla curatela del fallimento. Sul banco degli imputati ci sono anche Massimo Mastrogiacomo, Alberto Palliccia, Simona Vescovo. Sono difesi dagli avvocati Luca Giudetti, Leone Zeppieri, Tommaso Pietrocarlo, Renato Archidiacono, Francesca Coppi, Marco Fagiolo, Roberto Porcaro.