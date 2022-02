Covid, D'Amato: "Oggi nel Lazio su 12.875 tamponi molecolari e 46.272 tamponi antigenici per un totale di 59.147 tamponi, si registrano 6.375 nuovi casi positivi (-156), sono 29 i decessi (+6), 1.784 i ricoverati (-60), 165 le terapie intensive (-1) e +17.057 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,7%. I casi a Roma città sono a quota 2.981. Il valore rt rimane sotto 1 e i guariti sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi. Prosegue il trend in discesa dei casi che sono in diminuzione del 30% su base settimanale.





Si ricorda l'importanza, per coloro che sono guariti e non avessero completato il ciclo vaccinale, di effettuare la dose di richiamo trascorsi 120 giorni dalla guarigione.



* TOUR VACCINALE NELLE SCUOLE: dal 21 febbraio parte il tour vaccinale della Asl di Rieti con un camper itinerante nelle scuole

***SUPERATA QUOTA 13 MILIONI E 100 MILA VACCINI COMPLESSIVI, SUPERATE LE 3,7 MILIONI DI DOSI BOOSTER EFFETTUATE, IL 78% DI COPERTURA CON DOSI BOOSTER DELLA POPOLAZIONE ADULTA. NELLA FASCIA PEDIATRICA 5-11 ANNI SONO OLTRE 143 MILA I BAMBINI CON PRIMA DOSE PARI AL 38%.



***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

* SCUOLE: potenziato il contact tracing disposizione degli studenti. Si accede su prenotazione sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l'Istituto scolastico. Mediamente a disposizione circa il 50% dei posti giornalieri.



* VACCINI PEDIATRICI: Attive le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1 milioni e 240 mila dosi. Sono attivi nella campagna ad oggi 4.033 medici di medicina generale e 445 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

*** Si è conclusa alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.



* Asl Roma 1: sono 1.183 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 1.008 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl Roma 3: sono 790 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 244 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl Roma 5: sono 567 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 867 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.



***Nelle province si registrano 1.716 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 601 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.



* Asl di Latina: sono 594 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 221 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.



* Asl di Viterbo: sono 300 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h".