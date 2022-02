Un impatto frontale in via Nettuno con due persone finite in ospedale, una delle quali in codice rosso. Questo è il bilancio del sinistro accaduto alle 19 di oggi in via Nettuno, all'altezza del civico 176.

Ad entrare in collisione una Audi A4 e un furgone di Amazon che procedeva verso la Pontina. L'impatto è stato così forte che la vettura si è ribaltata. A bordo dell'auto una coppia di Cisterna che è stata liberata dall'abitacolo dagli agenti della Polizia locale e dallo staff sanitario intervenuto sul posto con due ambulanze e un'auto-medica.

A riportare la peggio il 57enne sul posto di guida, entrato al pronto soccorso del Goretti in codice rosso. Illeso invece il conducente del furgone, un giovane di 30 anni.

Al momento non è chiara la dinamica che ha portato al sinistro. Gli agenti della Polizia locale sono impegnati nei rilievi utili per gli accertamenti di rito ma anche a gestire l'enorme mole di traffico in ambo le direzioni. La strada è stata chiusa, con deviazioni su via Toti e via Colle marcaccio.