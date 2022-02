Assalto notturno alla tabaccheria De Santis, una banda di ladri devasta l'esercizio commerciale in via Nerone rubando centinaia di pacchetti di sigarette. Un colpo da professionisti, quello attuato ieri sera alle poco prima delle ore 22: una banda di sei persone - a volto coperto - si è infatti introdotta all'interno della rivendita, sfondando la saracinesca con un piccone e un piede di porco. Una volta introdotti all'interno hanno razziato il locale, portando via centinaia di sigarette e scappando poi dopo pochi minuti, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. L'allarme è infatti scattato una volta che è stata forzata la serranda, ma la banda è stata velocissima riuscendo a dileguarsi prima dell'arrivo del proprietario e dei carabinieri del reparto territoriale.