Sono 671 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina nelle ultime 24 ore. Si tratta di un dato in linea con quello delle ultime settimane. Si registrano purtroppo 5 decessi, tutte persone molto anziane, tranne un uomo classe 1952 di Minturno. Sono 141 i nuovi casi nel comune di Latina, 94 ad Aprilia, 52 a Cisterna, 41 a Fondi, 92 a Terracina, per citare le località più colpite.

I DECEDUTI

1 Paziente Uomo, 28/01/1934, Latina, Malattie Cardiovascolari Malattie Respiratorie Croniche Malattie Renali, Vaccinato (Dose Booster 02/12/2021)

1 Paziente Uomo, 13/12/1952, Minturno (Deceduto presso PO Columbus), Diabete INSUFFICIENZA RENALE CRONICA, DIABETE MELLITO, IPERTENSIONE ARTERIOSA, DISLIPIDEMIA, Non Vaccinato

1 Paziente Donna, 04/12/1939, Sabaudia, Diabete Malattie Cardiovascolari Obesita con Bmi 30-40 Malattie Neurologiche Croniche SINDROME DA ALLETTAMENTO, Vaccinato (II Dose 08/07/2021)

1 Paziente Donna, 14/02/1930, Latina, Malattie Cardiovascolari Malattie Renali Malattie Neurologiche Croniche IPERTENSIONE ARTERIOSA, IRC, DEMENZA TIPO ALZHEIMER, SINDROME DA ALLETTAMENTO, Non Vaccinato

1 Paziente Donna, 10/07/1923, Latina, Malattie Cardiovascolari Malattie Neurologiche Croniche IPERTENSIONE ARTERIOSA,DEMENZA SENILE, DECADIMENTO COGNITIVO, Vaccinato (Dose Booster 31/10/2021)