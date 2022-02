Ha patteggiato la pena ad un anno e nove mesi di reclusione l'uomo che il 5 agosto 2018 ha provocato un grave incidente a Borgo Santa Maria costato la vita al conducente della vettura con cui si è scontrato. Il procedimento si è così risolto ieri mattina davanti al giudice dell'udienza preliminare Giuseppe Cario. La richiesta di accedere al patteggiamento era stata presentata ad ottobre del 2020 da P.P. queste le iniziali del cinquantenne che ha provocato lo scontro avvenuto la mattina 5 agosto di due anni prima in via del Piano Rosso, all'incrocio con via Prato Cesarino, esattamente al confine tra i comuni di Cisterna e Latina. A seguito dell'incidente stradale in cui erano morti a distanza di tempo gli occupanti di una Fiat Punto che si era scontrata con il suv condotto da P.P. A perdere la vita per primo fu Paolo Petti, 53 anni di Tre Cancelli, la contrada che si trova vicino Nettuno. Petti era al volante della vettura che ebbe la peggio; l'uomo trasportato in elicottero al Santa Maria Goretti di Latina era morto dopo alcuni giorni di agonia, esattamente il 26 agosto, nel reparto di Rianimazione a causa delle gravissime ferite riportate nell'impatto.