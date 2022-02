I quattro ordigni bellici trovati sul bordo di strada Cerreto Alto, non lontano da via del Lido, in queste ore sono rimasti al loro posto in attesa dell'intervento degli artificieri dell'Esercito per le operazioni di rimozione in sicurezza. È la decisione presa dalle autorità dopo la segnalazione di un cittadino che, passando in quella zona, aveva notato le bombe adagiate al centro di uno spiazzo a poca distanza dalla carreggiata. Erano intervenuti i poliziotti della Questura per la constatazione e gli accertamenti volti a stabilire che si trattassero proprio di ordigni bellici inesplosi ed era stata anche necessaria la chiusura della strada con la momentanea interdizione della circolazione, poi è arrivata la decisione di delimitare il luogo del ritrovamento con transenne, in attesa dell'intervento di rimozione delle bombe.

Resta un mistero l'abbandono degli ordigni in quel punto del litorale, a metà strada tra Latina e la zona della Marina. Di certo sono le bombe risalenti al secondo conflitto mondiale sono state trovate altrove, probabilmente nel circondario, da qualcuno che non ha voluto addossarsi la responsabilità del ritrovamento oppure ha preferito risparmiarsi le incombenze del caso. Fatto sta che ha corso il pericolo di caricare a bordo di un veicolo gli ordigni per spostarli altrove. Un gesto incosciente nonostante il pessimo stato di conservazione delle quattro bombe.