Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina. Sono stati 1065 le toghe che hanno votato, tre le schede bianche. Ha vinto la lista Avvocatura Unita capeggiata dall'ex commissario Giacomo Mignano, il più votato. Boom di preferenze per Carlo Macci che correva da solo, entrano in Consiglio tre rappresentanti della Lista Movimento Forense e Umberto Giffenni della lista Insieme per il Cambiamento, contrapposta a quella di Mignano. Ecco l'elenco completo delle preferenze riportate. Entrano: Giacomo Mignano 623, Carlo Macci 548, Pier Giorgio Avvisati 488, Alessandro Farau 484, Maria Cristina Sepe 474, Maria Vittoria Giampietro 413, Simone Rinaldi 371, Angelina Verrengia 362, Alfredo Soldera 346, Francesco Vasaturo 344, Alfonso Falcone 328, Stefania Caporilli 324, Anna Maria Giannantonio 318, Chiara de Simone 301, Umberto Giffenni 224. Queste le altre preferenze: Maria Clementina Luccone 189, Fiorella Bianchi 177, Matteo Sperduti 176, Annalisa Romaniello 152, Denise Degni 148, Giovanni D'Erme 145, Amelia Vitiello 137, Roberta Pagano 129, Rodolfo De Cave 124, Aurelio Cannatelli 122, Massimo Capitelli 110, Daniela Magliocchetti 90, Federica Pecorilli 87, Gianluca Ciotti 78, Mariacristina Vernillo 65, Barbara Ricci 52, Emanuela Ciotoli 51. Nei prossimi giorni sarà convocato il nuovo Consiglio per eleggere tutte le cariche a partire da quella di presidente. La proclamazione è avvenuta oggi pomeriggio da parte del Commissario Davide Calabrò in Tribunale al termine delle operazioni di spoglio che sono state velocissime con il voto elettronico.