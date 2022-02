Un ventenne di Latina è finito nei guai, ieri notte, per avere provocato un incidente stradale ed essere scappato: oltre alle responsabilità del caso, fuggiva soprattutto dal rischio di vedersi ritirare la patente, eventualità che in ogni caso il suo comportamento non gli ha risparmiato. Rintracciato dai Carabinieri della Compagnia di Latina, i militari del capitano Paolo Perrone, il giovane "pirata della strada" è stato denunciato per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza, visto che è risultato positivo all'alcoltest.

L'incidente si è registrato intorno alle 4:30 a piazzale Prampolini, dove il ventenne alla guida di una Lancia Ypsilon è sbucato dal parcheggio antistante all'ingresso dello stadio comunale: si è immesso in strada all'improvviso, senza concedere la precedenza alle vetture che transitavano in quel momento, e l'impatto con una Citroen C3 Picasso è stato praticamente inevitabile. Ma invece di fermarsi, il giovane si è allontanato senza sincerarsi delle condizioni dei feriti a bordo dell'altra vettura.

Dopo la richiesta d'aiuto, sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile per gli accertamenti del caso e le ricerche del fuggitivo. I militari del tenente Massimo Ienco hanno appurato che la Citroen era stata urtata nella parte anteriore della fiancata destra, il punto in cui l'ha centrata frontalmente la Lancia. Sull'asfalto era rimasta però una targa anteriore, presumibilmente quella dell'utilitaria in fuga.