Un grave incidente si è verificato sul lungomare di Sabaudia nel corso della gara di biathlon. Per cause da accertare alcuni ciclisti si sono scontrati. Tre i feriti di cui due in codice rosso. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sabaudia. Chiuso parte del lungomare per consentire l'atterraggio di un'eliambulanza.La gara è stata sospesa.