Grave incidente questo pomeriggio lungo la via Nettunense, alle porte di Aprilia. Una BMW ed una moto si sono scontrate per cause al vaglio sia dei carabinieri che degli agenti della polizia locale. L'urto violentissimo ha fatto volare il motociclista per diversi metri. All'arrivo dei primi soccorsi è stato praticato il massaggio cardiaco e sono state messe in atto tutte le tecniche di rianimazioni per diversi minuti mentre veniva fatto atterrare anche un elicottero nel parcheggio della stazione per un trasferimento d'urgenza in ospedale al momento la Nettunense è chiusa al traffico.