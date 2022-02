E' il bilancio di una operazione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Latina. Nel procedimento, che coinvolge anche amministratori, funzionari pubblici e imprenditori si contestano, a vario titolo, i reati di corruzione, peculato e falso ideologico. In base a quanto si apprende le indagini hanno riguardato anche concessioni demaniali rilasciate dal comune di Sabaudia. In corso perquisizioni e sequestri.

Il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi è finita agli arresti domiciliari nell'ambito di una operazione che coinvolge a vario titolo imprenditori, amministratori e funzionari pubblici per i reati di corruzione, peculato e falso ideologico legata alle concessioni demaniali. Sono in totale sedici le misure di custodia cautelare eseguite questa mattina.

