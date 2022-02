Attività commerciali prese di mira nel cuore della notte alla periferia di Latina. E' stato un fine settimana dove i ladri sono comparsi sulla scena in diversi punti della città e hanno tentato di mettere a segno almeno quattro colpi. A quanto pare la firma sarebbe di un gruppo di professionisti che non ha lasciato nulla al caso. In alcuni casi il bottino è ingente e l'ipotesi più probabile è che ad agire sia stata la stessa banda entrata in azione nella zona tra via Tor Tre Ponti e via del Pantanaccio alla periferia di Latina. In questo caso i soliti ignoti hanno visitato una attività di rivendita di gomme. Una volta che hanno ricavato un varco e sono riusciti ad entrare all'interno del negozio, approfittando del buio, hanno portato via la refurtiva che ammonta a decine di migliaia di euro. La precisa stima del colpo è ancora in fase di quantificazione ma probabilmente supera i 20mila euro. Quasi di sicuro poche ore dopo la banda ha cercato di mettere a segno un furto anche in un colorificio che si trova a poca distanza, sempre nella zona di via Tor Tre Ponti e infine ha preso di mira un'altra attività commerciale. Quando è scattato l'allarme i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina sono intervenuti per un sopralluogo di furto. Gli investigatori hanno cercato di raccogliere qualche traccia lasciata dalla gang per risalire agli autori. Un tentato furto nella notte è stato registrato in una attività commerciale che vende biancheria in via Albanese. In questo caso sono intervenute due pattuglie della Securitas Metronotte e gli autori sono scappati facendo perdere le tracce nell'oscurità. Non è escluso che possano aver disattivato un allarme di un altro negozio che si trova sempre nella zona di via Albanese.