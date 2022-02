Sono 184 i nuovi positivi al covid 19 in provincia di Latina, 40 nel comune di Latina, 20 ad Aprilia. Dati bassi, figli dei pochi tamponi effettuati nel corso del weekend ma anche di un trend generale in calo. Sono 514 le persone che si sono vaccinate, 5 quelle ricoverate, 398 quelle giudicate guarite nelle ultime 24 ore. Questo il dettaglio comune per comune.

Aprilia 20

Bassiano -

Campodimele -

Castelforte 2

Cisterna di Latina 4

Cori 13

Fondi 12

Formia 13

Gaeta 10

Itri 6

Latina 40

Lenola -

Maenza -

Minturno 9

Monte San Biagio 3

Norma -

Pontinia 3

Ponza 3

Priverno 6

Prossedi -

Roccagorga 6

Rocca Massima -

Roccasecca dei Volsci -

Sabaudia 4

San Felice Circeo 4

Santi Cosma e Damiano 2

Sermoneta 3

Sezze 13

Sonnino 1

Sperlonga -

Spigno Saturnia -

Terracina 7

Ventotene -

TOTALI 184