* Asl di Viterbo: sono 129 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h". Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

*** Si è conclusa alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Sui canali social di SaluteLazio le FAQ e il Video realizzati in collaborazione con l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

***ACCESSO LIBERO IN HUB VACCINALI: gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

***Superata quota 13 milioni e 160 mila vaccini complessivi, il Lazio è la prima Regione italiana per popolazione che ha ricevuto la terza dose, circa 5 punti in più rispetto a media nazionale. Superate le 3,8 milioni di dosi booster effettuate, il 78% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 145 mila i bambini con prima dose pari al 39%.

Dal 1° marzo partiranno le somministrazioni della quarta dose per i soggetti individuati dalla circolare ministeriale, importante che siano trascorsi i 120 giorni dall'ultima somministrazione.

Covid, D'Amato: "Oggi nel Lazio su 8.745 tamponi molecolari e 25.114 tamponi antigenici per un totale di 33.859 tamponi, si registrano 3.121 nuovi casi positivi (-1.796), sono 24 i decessi (+13), 1.683 i ricoverati (+42), 148 le terapie intensive (+1) e +9.452 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,2%. I casi a Roma città sono a quota 1.746. I guariti rappresentano il triplo dei casi positivi e Roma torna sotto quota due mila. Da giovedì sarà possibile prenotare il vaccino novavax prima e seconda dose a distanza di tre settimane.

