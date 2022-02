In preda ai fumi dell'alcol, spacciandosi per carabiniere, ha sbarrato la strada a un uomo, un commerciante, che a detta sua stava rubando merce da un supermercato in zona Piccarello e gli ha intimato di fermarsi paventando una possibile denuncia per furto, poi ha cercato di dileguarsi, inseguito dallo stesso cliente del market che non ha esitato a dare l'allarme quando ha capito di avere a che fare con un impostore. Un latinense di 45 anni è finito nei guai per una bravata che ricorderà a lungo, denunciato e sanzionato dai poliziotti della Squadra Volante per una serie di illeciti che non hanno risparmiato neppure la compagna, indiziata di averlo spalleggiato nella folle impresa.



L'episodio risale a un paio di notti fa, quando il titolare di un forno pizzeria si stava rifornendo di merce in un supermercato alle porte del centro città che resta aperto fino a tardi: dopo essersi accordato con la direzione del market, per comodità stava caricando i prodotti direttamente nella propria vettura attraverso una porta di servizio, anziché passare per l'ingresso principale. I suoi movimenti, del tutto legittimi, avrebbero destato l'interesse della coppia che si trovava a passare in auto: proprio il conducente, piombando a due passi dalla macchina del cliente che faceva il carico di merce, gli avrebbe bloccato la strada intimandogli di fermarsi. L'uomo di 45 anni avrebbe detto di essere dei Carabinieri e con tono perentorio avrebbe ordinato al commerciante di mostrargli lo scontrino, altrimenti lo avrebbe denunciato.