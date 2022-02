Un incidente con tre vetture coinvolte è accaduto ieri sera alle 19 alle porte di Cisterna, nella frazione di Le Castella. Il bilancio è di una persona ferita, finita in ospedale. Lo scontro ha interessato una Volkswagen Polo, un furgone da lavoro e un Suv ed è avvenuto sulla statale Appia (direzione nord), all'altezza dell'uscita di via Kennedy. A riportare la peggio una ragazza, soccorsa da alcuni passanti e dalle altre persone coinvolte al sinistro, fortunatamente rimasti illesi. Il maltempo poi non ha certamente favorito le operazioni di soccorso: prima le forti raffiche di vento e poi l'improvvisa grandinata ha reso difficoltoso l'intervento degli operatori del 118, chiamati da un residente in via Kennedy. L'uomo mentre rientrava a casa, si è prontamente fermato a prestare un primo soccorso oltre che allertare il numero delle emergenze.