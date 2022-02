Pontina temporaneamente chiusa in direzione Nord, nel tratto tra Le Ferriere e Campoverde. In questo momento gli agenti della polizia stradale di Aprilia hanno aperto solo una delle due corsie dirette verso la Capitale per far scorrere alcuni dei veicoli incolonnati.

La carreggiata è stata infatti chiusa al traffico per la presenza di due veicoli, un trattore ed una Volkswagen Polo, che sono finiti di traverso in seguito ad un violento tamponamento. Secondo i primi rilievi, la vettura avrebbe tamponato il mezzo agricolo che sarebbe finito contro il new jersey e si sarebbe ribaltato finendo proprio sopra all'abitacolo dell'utilitaria.

I due conducenti soccorsi dalle ambulanza del 118 sono stati trasferiti al pronto soccorso della clinica Città di Aprilia, al momento sembra che le loro condizioni nonostante la gravità dell'incidente, non siano gravi.

A breve anche la corsia di sorpasso su cui stanno defluendo i veicoli incolonnati sarà chiusa per permettere la rimozione dei due mezzi incidentati