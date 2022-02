Tanta apprensione per i propri familiari che sono sotto i bombardamenti da parte dell'esercito russo.

Terribili le immagini che arrivano dall'Ucraina dove oggi è iniziata la guerra con l'invasione da parte della Russia di Vladimir Putin. I video sono stati inviati dai familiari degli ucraini residenti a Latina. Genitori, fratelli, sorelle e amici che si trovano nelle città teatro degli attacchi russi, come Kiev o Dnipro.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli