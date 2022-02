"Oggi nel Lazio, su 11.334 tamponi molecolari e 39.455 antigenici per un totale di 50.789 tamponi, si registrano 5.361 nuovi casi positivi, sono 17 i decessi, 1.553 i ricoverati (-67), 140 le terapie intensive (+1) e 11.751 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,5%". E' quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, sottolineando che "sono in calo l'incidenza e il valore Rt, la prima arriva a 676 per 100mila abitanti, mentre il valore Rt a 0.74, rispetto a 0.94 della scorsa settimana".

I casi a Roma città sono a quota 2.387. Asl Roma 1: sono 1.015 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 758 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 614 i nuovi casi e 3 i decessi. Asl Roma 4: sono 366 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 5: sono 484 i nuovi casi e 5 i decessi. Asl Roma 6: sono 679 i nuovi casi e 0 i decessi.

Nelle province si registrano 1.445 nuovi casi. Asl di Frosinone: sono 455 i nuovi casi e 0 i decessi. Asl di Latina:

sono 553 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl di Rieti: sono 160 i nuovi casi e 1 decesso. Asl di Viterbo: sono 277 i nuovi casi e 2 i decessi.