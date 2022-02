I Carabinieri della Compagnia di Latina hanno avviato una mirata campagna di controllo nei cantieri edili, con particolare attenzione a quelli per la realizzazione dei lavori che beneficiano degli incentivi statali del cosiddetto superbonus. Un'attività di verifica del rispetto delle norme, quella programmata con l'impiego di alcuni reparti specializzati dell'Arma e la preziosa collaborazione dell'ispettorato del lavoro, che giusto mercoledì ha fatto scattare una serie di sanzioni, per violazioni di varia natura, a carico di una società impiegata nei lavori di due condomini adiacenti nel centro di Latina. Anomalie largamente diffuse, come testimonia l'elevato numero di cantieri sospesi tra il capoluogo e dintorni, una decina circa finora.

L'ultimo servizio di controllo è scattato mercoledì mattina in un vecchio complesso residenziale che si trova alle spalle del Tribunale, sottoposto proprio a interventi di efficientamento energetico con le agevolazioni previste dal superbonus 110% nell'ambito del decreto rilancio. I Carabinieri della Compagnia di Latina diretti dal capitano Paolo Perrone sono intervenuti con le componenti specializzate del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil) e i militari del Gruppo Forestale per le verifiche di natura ambientale (nell'occasione una pattuglia della Stazione Carabinieri Forestali di Sezze), con l'ulteriore supporto di un funzionario dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ciascuno per assicurare le specifiche competenze negli accertamenti.

Le ispezioni hanno riguardato sia il rispetto dei protocolli di sicurezza sul lavoro, comprese le restrizioni anticontagio, che la regolarità stessa dei cantieri. Nell'ultimo caso, quello della verifica di mercoledì mattina nel centro città, i Carabinieri hanno riscontrato prima di tutto che i quattro lavoratori impiegati nelle opere edilizie, sebbene fossero in regola col contratto di lavoro, erano tutti sprovvisti della certificazione vaccinale, ovvero del green pass obbligatorio.