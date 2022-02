Ha deposto l'avvocato Francesco Palumbo, imputato per aver ucciso il ladro che aveva rubato in casa dei genitori, ieri nel processo in Corte d'Assise che si sta celebrando a Latina. Il professionista pontino ha riferito che era terrorizzato e si messo paura quando è stato affrontato da uno dei ladri che faceva da palo e ha tirato fuori una pistola. «Ha estratto l'arma e non ho capito più niente, sono indietreggiato con la canna rivolta verso l'alto e sono partiti i colpi. Ero terrorizzato». La deposizione è durata poco più di un'ora e alla fine il processo è stato rinviato al prossimo 22 aprile quando è prevista la discussione. I fatti contestati sono avvenuti il 15 ottobre del 2017.