Il goffo tentativo di un bandito, o presunto tale, di entrare armato nell'ufficio postale di Borgo Grappa, si è trasformato in un siparietto al limite tra comicità e disperazione. Il protagonista della vicenda è uno sconosciuto che si è presentato alle Poste di strada Litoranea una manciata di secondi dopo la chiusura e ha cercato di farsi aprire la porta impugnando quella che aveva tutta l'aria di essere una pistola autentica. Ovviamente per lui non c'è stato verso di convincere i dipendenti rimasti all'interno per le ultime operazioni, non ha potuto fare altro che allontanarsi in fretta prima dell'intervento di Polizia e Carabinieri.

L'episodio si è registrato poco dopo le 13:30 che è l'orario di chiusura dell'ufficio postale. L'uomo dev'essersi fatto male i conti: se pensava di approfittare dei locali rimasti senza clienti e magari trovare le casse ancora piene di soldi, si sbagliava di grosso perché al suo arrivo la porta d'ingresso dell'ufficio postale era già chiusa dall'interno. Un accorgimento per evitare che i clienti possano entrare una volta che la funzionalità dell'ufficio è ormai ridotta alle ultime pratiche prima dell'interruzione effettiva dell'orario di lavoro.