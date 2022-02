Incidente stradale in via Civitona a Cisterna di Latina. Un giovane di 17 anni che era a bordo di uno scooter ha avuto le conseguenze peggiori, finendo trasportato d'urgenza in eliambulanza al Bambin Gesù di Roma.

Un 17enne del luogo è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza al Bambin Gesù di Roma dopo essere rimasto coinvolto in un terrificante incidente stradale accaduto poco fa in via Civitona (Le Castella), all'altezza dell'intersezione con via Kennedy e via delle Mimose. Il ragazzo classe 2004 era a bordo di uno scooter quando ha impattato violentemente con una Mini Countryman con a bordo due donne. Sul posto sono sopraggiunti in pochi istanti gli operatori sanitari che hanno richiesto l'intervento di Pegaso per trasferire il minorenne nel nosocomio capitolino date le sue delicate condizioni. Una delle due persone a bordo della vettura invece, è stata portata in ambulanza presso la clinica di Aprilia.

In via Civitona per tutti e rilievi del caso, utili alla ricostruzione della dinamica, sono giunte diverse pattuglie della Polizia Locale di Cisterna, coadiuvate da due volanti della Polizia di Stato che hanno interdetto il punto del sinistro. Sul posto anche gli operatori del soccorso stradale impegnati prima a liberare la carreggiata dai mezzi incidentati e poi dai detriti scaturiti a seguito del sinistro.