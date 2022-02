Le nevicate, comunque non intense, dovrebbero però esser limitate a questo fine settimana.

Neve sui Lepini dalla tarda mattinata di ieri. Imbiancata la cima della Semprevisa a Bassiano ma anche a Roccasecca dei Volsci, Sonnino e Maenza. I fiocchi hanno iniziato a imbiancare le strade dei paesi dei Monti Lepini, confermando le previsioni meteo di queste ore, che danno un sensibile calo delle temperature che andrà avanti ancora per alcuni giorni.

