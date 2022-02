L'azione giudiziaria ha puntato a ottenere un risarcimento sulla scorta di una norma che ha annullato un regolamento ritenuto incostituzionale e il ricorrente ha chiesto che fosse applicata in modo retroattivo. Su questi presupposti Battigaglia aveva presentato ricorso in Cassazione, che però è stato respinto.

Nell'azione giudiziaria l'ex manager della Asl aveva denunciato la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2059 del Codice civile: «Si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato la necessaria risarcibilità dei danni non patrimoniali che ledono beni costituzionalmente protetti tra cui l'integrità psico-fisica, l'immagine, la vita di relazione», è un passaggio delle motivazioni.

In secondo grado i giudici hanno premesso che Battigaglia, dopo la firma del contratto di tre anni, il 3 agosto del 2005 era stato dichiarato decaduto dall'incarico e due anni dopo aveva sottoscritto un atto di transazione con cui aveva accettato la somma di 191mila euro e rinunciato alla domanda di ripristino del rapporto e al risarcimento del danno patrimoniale.

La Corte d'Appello aveva riformato la sentenza del Tribunale della sezione lavoro di Latina che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta da Battigaglia e aveva dichiarato cessata la materia del contendere.

