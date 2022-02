"Sono stato particolarmente felice, questa mattina, di portare in Piazza del Popolo, come capogruppo, il saluto del Gruppo Consiliare del Partito Democratico al Comune di Latina in una affollata riunione della popolazione Ucraina del nostro territorio, che sta subendo in questi giorni un ignobile attacco armato russo. Il PD rimane vicino non solo con il cuore a queste persone". Così, in una nota il consigliere comunale del Pd, Enzo De Amicis.

"Ho ribadito il grande senso della Pace, un diritto dei diritti. Come amministratori locali non abbiamo eserciti per affrontare ingiustizie belliche ma dobbiamo essere educatori di Pace, di vita, e di liberta' democratica fornendo messaggi di Pace. Ho ricordato nella Piazza colorata di bandiere Ucraine i tanti messaggi di solidarieta' e di Pace espressi dal compianto Presidente del Consiglio Europeo, David Sassoli, che tanto si sarebbe adoperato in questa circostanza. In conclusione ho messo a disposizione il Teatro San Francesco come luogo di riferimento per una continua partecipazione pubblica e come punto di raccolta di eventuali donazioni".