Il Covid 19 fa registrare numeri bassissimi: sono soltanto 76 infatti i nuovi positivi in provincia di Latina. Cifra che è però figlia di soli 150 tamponi processati nella giornata di domenica, con un rapporto che è di quasi un positivo ogni 2 test effettuati. Sono comunque giorni di discesa per il coronavirus, con il capoluogo che fa registrare 22 positivi con Aprilia che segue con 7, poi Fondi e Priverno con 6 e via via altri centri con pochissimi altri casi. Sono più di cento i guariti, 3 i ricoverati, nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore. In 113 sono finiti fuori sorveglianza.