Un ragazzo minaccia di lanciarsi dal settimo piano di un palazzo di via Pontinia alle spalle di via Isonzo a Latina. Il giovane è salito all'ultimo piano ed è sul cornicione. La zona è transennata e ci sono i Vigili del Fuoco, la Polizia e le ambulanze del 118. Grandissima la tensione che si respira, sono in corso le trattative per fare desistere il giovane. È arrivato anche un parente. Una folla di persone si è radunata in via Pontinia. Ignoti i motivi che hanno spinto il giovane a minacciare il suicidio.