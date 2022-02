Sono stati momenti di altissima tensione, con i vigili del fuoco che hanno anche gonfiato il telo sotto al palazzo. Dopo una lunghissima ed estenuante trattativa, il ragazzo è stato salvato e portato insieme ai genitori in un posto sicuro.

Allarme rientrato in via Pontinia, al civico 86, dove uno studente di 17 anni di Latina ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, da almeno 15 metri di altezza. All'ultimo piano del palazzo sono intervenuti gli uomini della Squadra Volante, della Squadra Mobile e della Digos, sul posto anche il Questore di Latina, Michele Maria Spina, oltre ai familiari del giovane.

