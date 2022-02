Centrano in pieno un paletto in cemento caduto sulla carreggiata da un carrello di una vettura in transito sul lato opposto ed escono fuori strada. Il bilancio dell'ultimo incidente stradale sull'Appia è di due persone ferite entrambe trasferite in ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il sinistro è accaduto al chilometro 59, a pochi metri dal ponte del canale delle "Acque Alte", dalla parte del territorio di Latina.

Sul posto i Vigili del Fuoco due ambulanze, un'auto medica, la Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna e la Polizia Locale di Latina, impegnati nei rilievi della dinamica di un sinistro avvenuto per circostanze particolari. I pali di cemento che l'uomo a bordo della Ford (visitato sul posto), stava trasportando attraverso un carrello per auto, sono caduti in strada in circostanze ancora tutte da chiarire. Una prima vettura, (poi fermata a prestare soccorsi e chiamare i soccorsi), ha evitato l'ostacolo sulla carreggiata, mentre la seconda vettura in transito - un Suv con a bordo un uomo e una donna - ha presi in pieno uno dei pali. Dopo l'urto, la persona al volante del Suv ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver sfiorato diversi pini, è finita nel vicino campo che costeggia il canale, a decine di metri dalla strada.