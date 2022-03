L'attività è senza sosta. I servizi di contrasto al lavoro nero hanno portato nel mese d febbraio a risultati immediati e concreti. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina nell'ambito di un coordinamento con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha emesso cinque provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Sotto la lente di ingrandimento sono finite altrettante aziende di Aprilia e Norma impegnate nei settori dei servizi, dell'industria, dei pubblici esercizi.

Il personale impiegato non risultava dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 10% (dieci per cento) del totale dei lavoratori che erano presenti sul luogo di lavoro. Il provvedimento per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, ha permesso di accertare delle violazioni e le sanzioni amministrative ammontano a 12500 euro, a fronte di un impiego complessivo di nove lavoratori completamente sconosciuti alla pubblica amministrazione. C'è da sottolineare che sono stati intensificati i controlli nei cantieri edili aperti in tutta la provincia. Sono stati ben 23 gli accessi ispettivi che hanno portato alla sospensione di un cantiere a Latina.