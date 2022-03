Pesano i lavori in corso all'altezza di Cstel di Decima, attualmente in corso, oltre che due incidenti che si sono verificati questa mattina rispettivamente all'altezza di Borgo Hermada e ad Aprilia. Questi ultimi sono stati risolti, ma hanno contribuito alle enormi code.

Giornata nera per i pendolari della provincia che vogliono raggiungere la Capitale tramite la Pontina: lunghissime code sulla 148, con persone che affermano di essere in viaggio dalle 6.30 di questa mattina e attualmente bloccate poco dopo Pomezia.

