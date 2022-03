Pesano i lavori in corso all'altezza di Cstel di Decima, attualmente in corso, oltre che due incidenti che si sono verificati questa mattina rispettivamente all'altezza di Borgo Hermada e ad Aprilia. Questi ultimi sono stati risolti, ma hanno contribuito alle enormi code.

Giornata nera per i pendolari della provincia che vogliono raggiungere la Capitale tramite la Pontina: lunghissime code sulla 148, con persone che affermano di essere in viaggio dalle 6.30 di questa mattina e attualmente bloccate poco dopo Pomezia.

I lavori che dovevano terminare entro le ore 6.00 di questa mattina, riguardano la realizzazione di un attraversamento idraulico sottostante la statale. Il traffico è tornato regolare in entrambe le direzioni

A causa di un ritardo, per motivi tecnici, nella rimozione di un cantiere notturno, questa mattina lungo la statale 148 "Pontina", in direzione Roma, la circolazione ha subito rallentamenti dall'altezza del km 25 fino al km 19,600, a Castel Romano (Roma).

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli