Mentre effettuava lavori di potatura è caduto da un albero ed è morto. E' la tragedia che si è consumata questa mattina a Nemi e che è costata la vita a un giardiniere di 56 anni originario di Cisterna di Latina.

L'incidente è avvenuto all'interno di una proprietà di via Calvarione. La vittima è un giardiniere di 56 anni di Cisterna. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio cadendo per terra. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118 con un elicottero. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. L'ispettorato del lavoro della Asl sta cercando di ricostruire i fatti.