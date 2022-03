La ditta che questa mattina ha ritardato la chiusura del cantiere stradale sulla via Pontina, creando caos e traffico, è stata sanzionata dalla Polizia stradale di Aprilia.

Nella mattinata odierna gli agenti della Polizia Stradale di Aprilia, sono intervenuti al km.17+000, direzione Roma, per ragioni legate alla viabilità di quell'arteria e procedevano a sanzionare una ditta operante in loco, ai sensi dell'art.21/co.1 e 4 CDS, a causa della mancata osservanza delle prescrizioni di chiusura del medesimo cantiere, per un importo totale di euro 866.

La ditta appaltatrice infatti avrebbe dovuto terminare gli interventi sulla sede stradale entro le ore 6, mentre invece gli stessi si protraevano oltre tale orario. Ciò comportava un forte congestionamento del traffico veicolare in direzione Roma, con code di veicoli di vari chilometri e lunghi tempi di percorrenza del tratto interessato, con medesime ripercussioni sulle strade limitrofe.

La pattuglia operante intervenuta constatava, che il differimento della chiusura del cantiere oltre l'orario prestabilito e l'impossibilità di procedere alla riapertura della carreggiata era dovuta alla mancata disponibilità immediata, da parte della ditta che stava eseguendo i lavori, delle lastre metalliche da posizionare sopra alla parte in cui era stato colato il cemento, per consentire l'indurimento del medesimo senza che venisse danneggiato dai veicoli in transito. Le lastre giungevano al cantiere intorno alle ore 9,00 circa e ne seguiva l'immediata messa in opera con successiva riapertura totale della carreggiata.

Caos sulla Pontina, rimosso il cantiere. Il traffico torna regolare Ieri alle 13:50 A causa di un ritardo, per motivi tecnici, nella rimozione di un cantiere notturno, questa mattina lungo la statale 148 "Pontina", in direzione Roma, la circolazione ha subito rallentamenti dall'altezza del km 25 fino al km 19,600, a Castel Romano (Roma). I lavori che dovevano terminare entro le ore 6.00 di questa mattina, riguardano la realizzazione di un attraversamento idraulico sottostante la statale. Il traffico è tornato regolare in entrambe le direzioni di: La Redazione