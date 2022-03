Traffico bloccato sulla via Pontina in direzione sud all'altezza dell'uscita per l'aria fiere di Campoverde. Sul posto oltre al personale del 118 anche gli agenti della polizia stradale che hanno dovuto deviare il traffico su una corsia. Mentre si soccorreva il conducente di una vettura finita in testacoda e fermata di traverso sulla carreggiata, 100 m più a nord alcuni veicoli in coda sono rimasti a loro volta coinvolti in un tamponamento a catena.