Continuano senza sosta i servizi del controllo del territorio del Comando Provinciale Carabinieri di Latina finalizzati alla prevenzione di tutti i reati, in particolar modo quelli contro il patrimonio, cosiddetti reati predatori. A riguardo, i militari della Stazione Carabinieri di Terracina sono riusciti a scoprire due furti e contestualmente a denunciare all'Autorità Giudiziaria il loro autore.

Nel caso specifico, a seguito di due distinte denunce raccolte presso la caserma di Terracina per il furto del carburante dalle barche ormeggiate sul lungo linea Pio VI, zona centralissima della cittadina, i militari hanno condotto una meticolosa attività di indagine che, anche grazie alle telecamere di sorveglianza e quelle delle limitrofe attività commerciali, ha consentito di risalire all'autovettura del reo e quindi all'autore dei furti. Pertanto, i Carabinieri hanno chiesto ed ottenuto una delega per perquisire l'abitazione del malfattore, un 27enne di Terracina, gravato da precedenti di polizia, all'esito della quale sono stati sequestrati i vestiti utilizzati durante i furti e due delle tre taniche (ormai vuote) di cui si era servito per trafugare il carburante.