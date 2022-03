Un incidente stradale si è registrato nella tarda mattinata di oggi in strada Capograssa, alle porte di Borgo San Michele. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti del caso, un furgone che transitava in direzione della Migliara 45 si è ribaltato nel fosso che costeggia la strada dopo essere stato urtato da un'automobile sbucata da una traversa senza uscita, strada Giulia.

Il veicolo carambolato fuori strada è un'automedica di una società che opera nel campo del settore sanitario, in quel momento impiegata per questioni logistiche, ovvero il trasporto di attrezzature e medicinali da una sede all'altra. Il conducente del mezzo di soccorso, un sessantenne di Latina, è uscito da solo dall'abitacolo, praticamente illeso, mentre al volante della vettura, una Opel Corsa, sedeva un ventenne che non ha riportato conseguenze. Sono comunque intervenuti i mezzi di Vigili del fuoco e servizio 118 per i soccorsi e la messa in sicurezza dei mezzi.