Nel corso delle ultime due settimane, in aggiunta ai servizi straordinari di controllo per il contenimento della pandemia conseguenti all'entrata in vigore del Green Pass rafforzato, la Questura di Latina ha intensificato le ordinarie attività di controllo del territorio impiegando oltre 400 Volanti, supportate da ben 18 equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e con la collaborazione delle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Latina e dei suoi distaccamenti nella provincia, per potenziare le attività di controllo del territorio e di contrasto ai reati di tipo predatorio e in materia di stupefacenti.

Tale impegno ha permesso di identificare oltre 3700 persone, controllare 1480 veicoli, di cui 3 risultati provento di furto e, tra questi, un trattore agricolo del valore commerciale di 150mila Euro, 52 esercizi pubblici, elevare 317 contravvenzioni per violazioni al codice della strada con 2 patenti e 4 carte di circolazioni ritirate. A Latina e provincia sono stati inoltre effettuati 231 posti di controllo; 74 gli extracomunitari controllati per la verifica dei titoli di soggiorno e la regolare presenza sul territorio.

Sono 5 le persone tratte in arresto, tra le quali una per tentato omicidio, una per furto e 3 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre in ambito provinciale, invece, sono state in totale 19 le persone denunciate in stato di libertà per vari reati, tra i quali figurano quelli di truffa, guida di veicolo con patente revocata, violazione della normativa sull'isolamento anti-Covid, atti persecutori, lesioni personali, minacce, danneggiamento e violazione di domicilio.

In questa settimana, inoltre, il Questore ha emesso 1 provvedimento di Daspo Urbano, c.d. "Daspo Willy" ed ha inoltre proposto alla competente Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Roma l'adozione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di due soggetti residenti in questa provincia; il Tribunale, condividendo pienamente l'attività istruttoria, ha emanato i relativi provvedimenti che sono stati immediatamente eseguiti.

Ancora, il Questore di Latina ha emesso ben 18 Avvisi Orali nei confronti di altrettanti soggetti responsabili di reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, ai quali il Questore ha formulato l'invito a tenere una condotta conforme alla Legge; nel caso in cui gli stessi non dovessero modificare il loro stile di vita, potrebbe essere ulteriormente irrogata una misura di prevenzione più afflittiva.

I provvedimenti sono stati applicati dall'Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine di Latina.