Violenze e minacce contro i propri familiari, il giudice dispone la sorveglianza speciale per un 39enne di Sermoneta.

Sorveglianza Speciale di pubblica sicurezza nei confronti di O.M. di anni 39, pluripregiudicato residente in Sermoneta soggetto dall'indole violenta e vessatoria, responsabile di minacce verso i propri congiunti ed esplosione di colpi di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio, causando alle vittime che erano state maltrattate un profondo stato di timore per la propria incolumità, prescrivendo allo stesso il divieto di avvicinamento alle parti offese ed ai luoghi frequentati dai parenti.