Nei giorni scorsi la Questura di Latina messo in campo un capillare dispositivo di controllo del territorio attraverso l'impiego di poliziotti di diversi uffici e con finalità complementari tra loro. Non solo servizi di pattugliamento, ma anche perquisizioni effettuate dagli investigatori della Squadra Mobile in zone diverse: una di queste ha portato all'arresto di una coppia che in casa nascondeva alcune decine di grammi tra hascisc e marijuana. Lui è un volto noto alle forze dell'ordine e dopo il processo celebrato con rito direttissimo è finito agli arresti domiciliari, mentre lei è stata rimessa in libertà.

L'operazione che ha fatto finire in manette i due fidanzati è scattata per verificare una serie di sospetti maturati dagli investigatori su una serie di soggetti. Così i poliziotti della Squadra Mobile, tra le diverse destinazioni, si sono presentati a casa di Ismail El Ghayesh di 25 anni, noto alle cronache per il coinvolgimento nell'inchiesta Alba Pontina per la quale è tuttora a processo per la vicenda del voto di scambio connessa a un debito di droga. Stupefacenti che ricorrono anche nell'ultima circostanza, visto che in casa gli investigatori gli hanno trovato diverse dosi di hascisc e marijuana: è stato arrestato per possesso degli stupefacenti ai fini di spaccio insieme alla compagna sua coetanea, indiziata di averlo aiutato, anche per avere opposto resistenza al controllo di polizia.