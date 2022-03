Sono 413 i nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Non ci sono per fortuna nuove vittime. E' quanto comunica la Asl nel quotidiano bollettino di aggiornamento sulla pandemia.

Vengono segnalati anche un ricovero e 89 guarigioni.

I nuovi contagi Comune per Comune

Aprilia 53

Bassiano -

Campodimele 1

Castelforte 1

Cisterna di Latina 5

Cori 6

Fondi 21

Formia 33

Gaeta 9

Itri 7

Latina 113

Lenola 2

Maenza 1

Minturno 17

Monte San Biagio 6

Norma -

Pontinia 18

Ponza 2

Priverno 15

Prossedi -

Roccagorga 1

Rocca Massima 4

Roccasecca dei Volsci 2

Sabaudia 16

San Felice Circeo 3

Santi Cosma e Damiano -

Sermoneta 6

Sezze 22

Sonnino 21

Sperlonga 1

Spigno Saturnia -

Terracina 27

Ventotene -

TOTALI 413