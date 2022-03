Aveva un tasso alcolemico superiore a quello consentito il giovane di 24 anni alla guida della Lancia Ypsilon su cui viaggiava la fidanzata Clarissa Trombin, 20 anni di Latina, morta a causa delle ferite riportate nell'impatto tra l'utilitaria e un albero in via della Stazione alle porte di Latina. Scalo.

Il dramma è avvenuto domenica poco prima dell'alba. E' quello che è emerso dall'analisi a cui il ragazzo è stato sottoposto in ospedale al Santa Maria Goretti dove è ricoverato. Il giovane ha riportato una prognosi di 30 giorni ed è sotto choc per l'accaduto. La Polizia stradale di Aprilia che ha rilevato la dinamica dell'incidente una volta che ha ricevuto il responso delle analisi, ha denunciato il ragazzo – come è previsto in questi casi - e il reato ipotizzato è omicidio stradale.