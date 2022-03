«Ho firmato il decreto per istituire l'Unità di Crisi per accogliere i profughi che stanno arrivando dall'Ucraina». Lo ha annunciato il governatore del Lazio Nicola Zingaretti. «Nei giorni scorsi - ha ggiunto - abbiamo già inviato carichi di medicinali in Ucraina e garantito agli studenti che vogliono rimanere nel Lazio la possibilità di farlo attraverso il diritto allo studio. Abbiamo già attivato i primi aiuti per i cittadini ucraini che stanno arrivando, ma da lunedì (domani, ndr) ci sarà un salto organizzativo in avanti per essere pronti a tutto e garantire il massimo dell'accoglienza. La Protezione civile del Lazio è pronta ad attivare un piano di accoglienza per fronteggiare l'emergenza Ucraina da 10mila posti. Siamo pronti a riattivare le convenzioni stipulate durante l'emergenza Covid e Afghanistan. Tra alberghi, case vacanze e istituti religiosi la Regione Lazio è pronta a mettere a disposizione di coloro che fuggono dal conflitto in Ucraina fino a 10mila posti. Chiaramente il nostro impegno non si esaurisce qui e qualora i flussi migratori dovessero aumentare saremo qui a fare la nostra parte, al fianco del popolo ucraino».

La Prefettura di Roma intanto ha convocato per questa mattina la prima importante riunione dell'Unità di crisi regionale.