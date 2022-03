Una folla in lacrime ha accolto con un lungo applauso il feretro di Stefano Siviero, il 26 enne di Aprilia deceduto in seguito ad un terribile incidente verificatosi sulla via Nettunense. Alle 15:30 la barra del ragazzo è arrivata presso la chiesa dei santi Pietro e Paolo nel quartiere primo di Aprilia.

L'incidente mortale si era verificato lo scorso 20 febbraio sulla via Nettunense. La moto con a bordo Siviero si era scontrata con un'auto. Il ragazzo è morto in seguito alle ferite riportate.