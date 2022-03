Un grave incidente stradale ha coinvolto un uomo di 37 anni che si spostava a bordo di un monopattino elettrico. È successo nel primo pomeriggio di oggi al centro dell'incrocio tra via Vespucci e viale Kennedy: in circostanze al vaglio della Polizia Locale, l'uomo in monopattino è finito contro un'automobile che procedeva in senso opposto, una Citroen C1 guidata da una trentenne. Come testimonia il parabrezza dell'utilitaria infranto, l'impatto tra il corpo del 37enne e la vettura è stato piuttosto violento.

Tant'è vero che l'uomo, caduto sull'asfalto dopo l'urto, è stato soccorso da un'ambulanza del servizio 118 che lo ha trasportato d'urgenza in pronto soccorso: valutato con la priorità riservata ai codici rossi, è stato sottoposto agli accertamenti medici con un sospetto trauma cranico. Nel frattempo erano intervenuti gli agenti che hanno effettuato i rilievi e ascoltato i testimoni.