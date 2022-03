Dopo una camera di consiglio molto lunga, ieri pomeriggio la Corte d'Assise di Latina presieduta dal giudice Gian Luca Soana, ha emesso la sentenza: condanne dimezzate rispetto a quanto richiesto nel corso della sua requisitoria dal pubblico ministero Valerio De Luca, per alcuni imputati anche dieci anni. Assoluzione per il vincolo associativo, condanne per alcuni imputati per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le multe ammontano complessivamente a 12 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto a quanto chiesto in fase di requisitoria (quasi cento milioni di euro).

Il processo era quello relativo al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e che vedeva 35 imputati. Caduta l'accusa di associazione per delinquere i giudici hanno dichiarato la prescrizione per alcuni reati, mentre per quanto riguarda il favoreggiamento dell'immigrazione le pene oscillano tra i 4 anni, come per Ercole Rega, e i 5 anni, nel caosi di Roberto Pietrocini. Sono queste alcune delel condanne,

Assolti dall'associazione per delinquere perché il fatto non sussiste e dai reati fine Maurizio Macaro, Carlo Macaro, Cristina Amato, Nicoletta Macaro, Maria Concetta Canale, Massimo Addessi, Gaetano De Bonis, Giampaolo Zizzi, Carolina De Bonis. La tesi del collegio difensivo è stata portata in aula ieri, per alcuni dei suoi assistiti, dall'avvocato Giulio Mastrobattista, che difende alcuni dei 35 imputati insieme agli avvocati Maria Antonietta Cestra, Maria Cristina Sepe, Carmela Massaro, Angelo Palmieri, Sinhue Luccone, Emanuele Ceccano, Lorenzo Magnarelli e Massimo Basile.