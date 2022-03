Torna a far registrare numeri importanti il covid 19 in provincia di Latina. Nel bollettino quotidiano della Asl pontina, infatti, i nuovi positivi risultano essere 787. Di questi 174 sono di Latina, 94 di Aprilia, 85 di Terracina, 68 di Fondi, 54 di Formia, 36 di Cisterna, 31 di Itri e via via con numeri più bassi in quasi tutti i comuni della provincia. Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore, mentre sono soltanto 2 i ricoveri, 176 i nuovi guariti. Il tutto a fronte di oltre 4600 tamponi effettuati tra test rapidi, antigenici e farmacie (2888).