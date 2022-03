Furto aggravato: queste le accuse con cui i carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato un 47enne, colto in flagranza di reato dagli stessi militari dell'Arma.

Infatti, i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, notavano l'uomo che si aggirava con fare sospetto nel parcheggio antistante ad un istituto scolastico di Sezze e che si dava alla fuga alla vista dei militari.

Il 47enne è stato però raggiunto dai carabinieri, che lo hanno eseguito una perquisizione personale. L'uomo nascondeva in tasca alcuni oggetti che aveva appena asportato da un'auto parcheggiata nel piazzale dove era stato trovato poco prima. Inoltre, lo stesso veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico di 17 centimetri con lama di 6 centimetri.

L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato arrestato per furto aggravato su autovettura parcheggiata su pubblica via e denunciato per porto abusivo di arma.